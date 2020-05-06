Отзывы пациентов
Опыт доктора
Мнение коллег
Тщательность обследования
+2.0
Эффективность лечения
+2.0
Отношение к пациенту
+2.0
Информирование пациента
+2.0
Посоветуете ли Вы врача?
+2.0
Стаж
35 лет
Категория
высшая
Ученая степень
неизвестна
Психотерапевт
0 рекомендаций
10.0
4.0
-
Короткова Елена КонстантиновнаМытищи
Стаж 35 лет
Высшая категория
Короткова Елена Константиновна, Мытищи: нарколог, психиатр, психотерапевт, 1 отзыв пациентов, места работы, высшая категория, стаж 35 лет, запись на приём ☎ (499) 288-08-49.
Обновлено 06.05.2020
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от 4950 ₽
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Москва, ул. 3-я Черкизовская, д. 14
Преображенская площадь(251м)
Семеновская(1,3км)
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В клинике
от 3 850₽
Нарколог — от 3850₽
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Психотерапевт — от 4950₽
(499) 288-08-49
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ул. Рабочая, д. 6
Бабушкинская(6,4км)
В клинике
от 4 950₽
Психотерапевт — от 4950₽
(499) 288-08-49
Как клиника работает в условиях эпидемии COVID-19?
Отзывы о враче
Короткова Елена Константиновна
+2.0отлично
Тщательность обследования
Эффективность лечения
Отношение к пациенту
Информирование пациента
Посоветуете ли Вы врача?
Отлично
Отлично
Отлично
Отлично
Обязательно
Посетили врачаМай 2020
Понравилось
Хочу выразить огромную благодарность Коротковой Елене Константиновне. После долгих мучений в борьбе с депрессией, обращений к различным врачам, беспорядочным приемом разных антидепрессантов, от которых я еще больше сходила с ума, появились вредные привычки (такие как курение и алкоголь), родные и близкие не понимали, что со мной происходит, была потрачена уйма денег на лечение, но никто мне так и не смог помочь с моей проблемой... Я почти отчаялась и уже не верила, что смогу жить как прежде. Но слава Богу за то, что послал мне Елену Константиновну. Она внимательно отнеслась к моей проблеме и настоятельно рекомендовала лечь в стационар, за что я ей очень благодарна, я даже боюсь представить, что бы со мной было, если бы я не обратилась к этому замечательному врачу, буквально она спасла мне жизнь. После 1 месяца лечения я стала человеком, сейчас не пью, не курю, занимаюсь активно спортом, появилась уверенность в себе и своих силах, теперь я могу улыбаться и радоваться жизни.
Медицинский центр «Корсаков»
19 мая 20 в 14:53
Уважаемый пациент! Благодарим за Вашу оценку и желаем здоровья.
С уважением,
медицинский центр "Корсаков"
С уважением,
медицинский центр "Корсаков"
Медицинский центр «Корсаков» - ул. Рабочая, д. 6
06 мая 2020 в 20:18