Короткова Елена Константиновна, Мытищи: нарколог, психиатр, психотерапевт, 1 отзыв пациентов, места работы, высшая категория, стаж 35 лет, запись на приём ☎ (499) 288-08-49.

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